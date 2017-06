Kiev: strada salta in aria, ma è «solo» una tubatura rotta

San Pietroburgo ospita oggi l'incontro del presidente russo Vladimir Putin con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi, che si trova in Russia per partecipare al Forum economico

Spettacolari immagini dalla capitale ucraina dove un incidente alle condutture fognarie ha distrutto letteralmente una via e danneggiato seriamente case e auto in sosta. Il video risale a lunedì scorso ed è stato girato da alcune telecamere di sorveglianza

Il presidente dela Commissione europea ha commentato le dichiarazioni dell'inquilino della Casa bianca, che ha annunciato di voler abbandonare il trattato sull'ambiente Cop21. Il politico lussemburghese ha detto: «Non siamo vassalli degli Usa. Così non si fa, in gioco non c'è solo il futuro delgi europei, ma soprattutto di tutte le popolazioni fuori dall'Europa»