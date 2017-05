covfefe, il web si scatena sul tweet criptico di Donald Trump

WASHINGTON - Il web si è letteralmente scatenato sul tweet incomprensibile del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che ha, di fatto, coniato una nuova parola senza alcun apparente significato: covfefe. Il post sbagliato «Despite the constant negative press covfefe» in poche ore ha totalizzato oltre 112mila ritweet e 141mila like su twitter scatenando sui social una vera e propria battaglia a colpi di hashtag #covfefe e #covfefegate. Cosa voleva dire Trump è ancora un mistero. «Nonostante una costante stampa negativa...» e poi? Forse voleva scrivere coverage per copertura ma la mancanza di un chiarimento immediato ha alimentato la fantasia del popolo del web e degli haters che non hanno perso l'occasione per scatenarsi con gif fantasiose e vignette esilaranti.