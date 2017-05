Corea del Nord, il video del lancio del missile balistico a lunga gittata

La compagnia telefonica del Kuwait Zain ha prodotto un video pubblicitario in occasione del Ramadam, dove compare un uomo pronto a farsi esplodere che però ci ripensa grazie ai consigli dei familiari di vittime e persone rimaste ferite in attentati terroristici

Dopo il G7 e la visita ad Amatrice, il premier canadese Justin Trudeau ha incontrato Papa Francesco in Vaticano. Trentasei minuti di colloquio privato per riferire sui risultati del summit di Taormina e per invitare Bergoglio in Canada