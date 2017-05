All'Olimpico Justin Trudeau con la maglia n. 10 di Totti

ROMA - Si mette la maglia di Totti per i fotografi il premier canadese Justin Trudeau, in visita allo Stadio Olimpico per l'evento "Open Goal" promosso con Coni e AS Roma. Il premier ha incitato da bordo campo alcune giocatrici della Fiorentina femminile, fresca vincitrice del campionato e la squadra dei Liberi Nantes, formata da diversi giovani migranti e rifugiati. Poi si è concesso ai flash indossando la maglia n. 10, all'indomani della grande festa per l'addio di Totti alla Roma. Ha poi ricevuto in regalo una maglia col suo nome dal presidente del Bologna, Joey Saputo.