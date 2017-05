Corea del Nord effettua nuovo lancio missile, dura reazione di Tokyo

SEOUL - La Corea del Nord ha effettuato domenica sera il lancio di quello che sembra un missile balistico. Lo ha riportato l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, che ha citato fonti militari. Il missile, non identificato, è stato lanciato da un luogo che si trova non lontano dalla città costiera nordcoreana di Wonsan. Il nuovo presidente, Moon Jae-In, ha intanto convocato secondo Yonhap una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale. Dura la reazione di Tokyo, il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha commentato: «Non tollereremo più che la Corea del Nord continui le sue provocazioni e ignori i ripetuti avvertimenti della comunità internazionale». «Come convenuto durante il G7, il problema nordcoreano è priorità assoluta della comunità internazionale. Al fine di dissuadere la Corea del Nord, adotteremo delle misure concrete assieme agli Stati Uniti». La mossa di Pyongyang sembrerebbe una risposta al G7 di Taormina del fine settimana, in cui i leader dei Sette Grandi del pianeta hanno chiesto alla Corea del Nord l'immediato stop dei suoi piani missilistici e nucleari nella piena conformità delle diverse risoluzioni Onu.