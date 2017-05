Magie di luce e colori in Australia, è il «Vivid Sydney»

SYDNEY - Dopo l'attacco a Manchester, allerta e misure di sicurezza elevate a Sydney, in Australia, per uno degli eventi più attesi dell'anno. Fino al 17 giugno si tiene il celebre "Vivid Sydney", il più grande festival di luci, musica e idee del mondo, una magia che inizia soprattutto di notte, al buio. I luoghi più famosi della città si accendono e si colorano con variopinte installazioni. Cambia l'aspetto di monumenti e palazzi iconici, come la Sydney Opera House o il Museum of Contemporary Art e le strade si riempiono di spettacoli, performance musicali, convegni, workshop. Un appuntamento che attira ogni anno oltre due milioni di persone da tutto il mondo.