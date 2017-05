Vertice Nato di Bruxelles in versione Lgbt, nella foto delle first lady c'è anche un uomo

Il blitz di alcuni uomini armati contro un bus che trasportava dei copti egiziani ha fatto oltre 24 morti e 27 feriti, lo riferiscono fonti ufficiali della sicurezza del Cairo. L'attcco è avvenuto nella provincia di Minya, 250 km a sud della capitale egiziana. Il nove aprile scorso due kamikaze si erano fatti esplodere in chiese a Tanta e Alessandria, uccidendo 46 persone

Ha ufficialmente preso il via a Taormina, in Sicilia, con la cerimonia inaugurale al Teatro Greco il vertice G7, con i capi di stato e di governo dei 7 paesi più industrializzati del mondo. Presenti Gentiloni, Trump, Merkel, May, Macron, Trudeau, Abe e altri