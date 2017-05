Bruxelles, Melania Trump di nuovo tra i bambini malati

BRUXELLES - La first lady statunitense Melania Trump a Bruxelles ha salutato i bambini dell'ospedale pediatrico Regina Fabiola. La first lady, in un tailleur beige, ha giocato con i piccoli pazienti, con loro ha parlato, si è seduta a disegnare e intagliare dei fiori colorati e si è prestata a tanti selfie come aveva fatto a Roma al Bambin Gesù.