Trump atterra a Bruxelles, proteste nel centro della capitale

Migliaia di persone si sono radunate nel centro di Bruxelles per protestare contro la visita del presidente statunitense Donald Trump nella capitale belga in occasione dei suoi primi incontri al vertice con la Nato e con l'Unione europea

Dopo le polemiche sul gesto di stizza della moglie del presidente americano al loro arrivo in Israele, durante la visita nella Capitale sembra essere tornata la serenità nella coppia. Gli inquilini della Casa bianca dopo il colloquio con il Papa si sono recati anche nella basilica di San Pietro, per ammirare la Pietà di Michelangelo, accompagnati dal cardinale Angelo Comastri

Il direttore de Il Giornale in collegamento con L'aria che tira su La7 ha commentato la strage di Manchester e ha rivolto un appello alla politica perché vari norme più severe per tutelare la sicurezza dei cittadini. «Questo kamikaze non è che si è radicalizzato da solo. Come lui ce ne saranno altre centinaia»