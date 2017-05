Trump visita la cappella Sistina, mano nella mano con Melania

ROMA - Dopo le polemiche sul gesto di stizza della moglie del presidente americano al loro arrivo in Israele, durante la visita nella Capitale sembra essere tornata la serenità nella coppia. Gli inquilini della Casa bianca dopo il colloquio con il Papa si sono recati anche nella basilica di San Pietro, per ammirare la Pietà di Michelangelo, accompagnati dal cardinale Angelo Comastri. Donald e Melania si sono tenuti per mano per tutta la durata della visita.