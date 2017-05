Manchester, il messaggio della Merkel: la Germania è con voi

ROMA - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha espresso la sua «tristezza» e il suo «orrore» per l'attentato che ha provocato 22 morti al termine di un concerto a Manchester, un attacco che non farà altro che rafforzare la nostra determinazione. «Con paura e orrore seguo le notizie a Manchester. E' inconcepibile che qualcuno approfitti di un gioioso concerto pop per uccidere quante più possibili persone, giovani persone o ferirle gravemente. I miei pensieri più profondi vanno alle vittime e ai loro parenti nella loro tristezza e disperazione». «Questo probabile attacco terroristico non farà altro che rafforzare la nostra determinazione assieme ai nostri amici britannici a procedere insieme contro coloro che pianificano e compiono questi attentati pieni di disprezzo. Posso garantire alla gente in Gran Bretagna che la Germania è al loro fianco».