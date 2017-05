Bimba dà da mangiare a un leone marino, lui la trascina in acqua

RICHMOND - Incidente spettacolare e fortunatamente senza gravi conseguenze nel piccolo porto canadese Fisherman’s Wharf di Steveston, a Richmond BC, dove sabato scorso una bambina stava dando da mangiare a uno dei tanti leoni marini che popolano quelle acque. All'improvviso l'animale è balzato fuori dall'acqua addentando la piccola e trascinandola in acqua. Tutto è andato per il meglio grazie al pronto intervento di un parente della bimba che si è tuffato per recuperarla. Secondo gli esperti i rarissimi casi di attacco agli umani da parte dei leoni marini non avvengono per aggressività, ma anzi sono causati dall'estrema socialità di questi animali che «giocano» in questo modo.