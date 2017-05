Attentato a Manchester, da Katy Perry a Taylor Swift le star della musica sconvolte

ROMA - La rete si è mobilitata per condannare l'attentato a Manchester al concerto di Ariana Grande, dove sono morte almeno 22 persone, tra cui bambini. Su Twitter Taylor Swift, la regina del pop, amica di Ariana Grande, ha scritto: "I miei pensieri, preghiere e lacrime per chi è stato toccato dalla tragedia di Manchester. Vi mando tutto il mio amore». Katy Perry, anche lei amica della cantante che stava tenendo il concerto, ha twittato: "Ho il cuore spezzato per le famiglie stasera. Il cuore spezzato per Ari. Il cuore spezzato per lo stato di questo mondo".

Nicky Minaj

La rapper Nicky Minaj, che ha collaborato con Grande in successi recenti come "Bang Bang" e "Side to Side" ha aggiunto: "Mi fa male il cuore per la mia sorella Ariana e per tutte le famiglie toccate da questo tragico evento. Perdute vite innocenti. Mi dispiace». E Lorde ha parlato a nome degli artisti: "Ogni musicista si sente toccato e responsabile stanotte, i concerti dovrebbero essere sicuri. E' la notte più brutta, tutto il mio amore a Manchester e Ari".

Dalla DeGeneres alla Gomez

Sono innumerevoli i messaggi di affetto e solidarietà in rete da parte del mondo dello spettacolo: da Jennifer Lopez ad Adam Lambert, da Ellie Goulding a Ellen DeGeneres e Selena Gomez. Anche i politici britannici hanno affidato al web le loro condoglianze per l'attentato: Jeremy Corbyn, leader del principale partito d'opposizione laburista ha twittato: "Terribile incidente a Manchester. I miei pensieri vanno a tutti coloro che sono toccati e ai nostri grandi servizi d'emergenza». Andy Burnham, neo eletto sindaco di Manchester, ha aggiunto: "Il mio cuore è vicino a tutte le famiglie che hanno perso un caro, la mia ammirazione ai coraggiosi servizi d'emergenza. Una notte terribile per la nostra grande città». E il sindaco di Londra Sadiq Khan ha scritto: "Londra è con Manchester, i nostri pensieri vanno a tutte le persone uccise e ai coraggiosi servizi d'emergenza".