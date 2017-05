Strage di Manchester, il momento dell'esplosione. I video amatoriali

La rete si è mobilitata per condannare l'attentato a Manchester al concerto di Ariana Grande, dove sono morte almeno 22 persone, tra cui bambini. Su Twitter le parole di Taylor Swift, regina del pop e amica di Ariana Grande

All'incirca nelle stesse ore in cui a Manchester, nella sera del concerto di Ariana Grande, si consumava una strage per iniziativa di un kamikaze, lo scalo di Goteborg è stato evacuato per un bagaglio sospetto