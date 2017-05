Trump: l'Iran finanzia il terrorismo, non deve avere il nucleare

GERUSALEMME - «L'Iran non dovrà mai essere autorizzato a possedere armi nucleari, mai e poi mai, e deve cessare il letale finanziamento, la formazione e l'equipaggiamento delle milizie terroristiche». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua visita a Gerusalemme, dove ha incontrato il presidente israeliano Reuven Rivlin. «Soprattutto gli Stati Uniti e Israele possono dichiarare all'unisono che l'Iran non dovrà mai essere autorizzato a possedere armi nucleari, mai e poi mai, e deve cessare il letale finanziamento, la formazione e l'equipaggiamento delle milizie terroristiche. Deve cessare immediatamente». «Non siamo solo amici di lunga data, siamo grandi alleati e partners. Noi siamo sempre dalla stessa parte. Questo momento storico richiede di rafforzare la nostra cooperazione in quanto Israele e l'America devono affrontare minacce comuni, dall'Isis e altri gruppi terroristici a paesi come l'Iran che appoggia il terrorismo, finanzia e fomenta violenze terribili».