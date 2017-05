New York, il momento dell'arresto del pirata della strada

NEW YORK - Ecco, in un video postato su internet, il momento dell'arresto del conducente della vettura che giovedì 18 maggio 2017 è piombata a tutta velocità sulla folla nel pieno centro di Times Square, la piazza più importante di New York, negli Stati Uniti. Il bilancio è di un morto e una ventina di feriti. Secondo quanto scrive Cbs, la polizia di New York per ora esclude che si sia trattato di un atto di terrorismo. Secondo fonti della NYPD citate dall'emittente, infatti, il conducente, un 26enne del Bronx, guidava in stato di ebrezza o sotto l'effetto di droghe. Il presidente Donald Trump è stato informato dell'accaduto.