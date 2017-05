Macron presidente, e Brigitte si insedia all'Eliseo con l'abito celeste Vuitton (prestato)

PARIGI -Tailleur con abito celeste Louis Vuitton, prestato dalla maison per l'occasione speciale; capelli raccolti e decolleté con tacco a spillo color nude abbinate alla borsa. Questo il look scelto da Brigitte Trogneux per insediarsi all'Eliseo con il marito Emmanuel Macron. Una scelta, quella della première dame 64enne, che ha fatto discutere: sia per la gonna molto corta, ben sopra il ginocchio, sia per il fatto che il completo le fosse stato "prestato». E per quel bottone chiuso della giacca con doppia abbottonatura sopra il tubino. Il colore celeste pastello a molti ha ricordato Melania Trump nel giorno della cerimonia di insediamento del marito Donald; il suo abito Ralph Lauren, però, era molto più lungo.