Germania, Merkel col suo Cdu trionfa nel fortino socialista di Schulz

BERLINO - Pesante batosta per i socialdemocratici in Germania. Nella regione Nord Reno-Westfalia, loro storica roccaforte, la Cdu di Angela Merkel trionfa alle elezioni. Si tratta dell'ultimo test elettorale prima delle consultazioni generali fissate per il 24 settembre.

Più 7%

La Cdu guidata da Armin Laschet, probabile futuro governatore del più popoloso Land tedesco, ha raccolto circa il 33% dei voti, con un incremento di 7 punti percentuali. Per i socialdemocratici, che scendono al 31,2%, si tratta di uno dei risultati peggiori in questa regione e della terza sconfitta definitiva in elezioni regionali. La Fdp è la terza forza politica con il 12,6%.

Spd disastrosa su scuola, sicurezza e disoccupazione

La ministra presidente del Land, Hannelore Kraft, criticata dopo 7 anni per risultati poco soddisfacenti su scuola, sicurezza e disoccupazione, si è subito assunta ogni responsabilità, dimettendosi dai ruoli nel partito. "Mi dispiace che alcuni di voi non siano stati rieletti, mi prendo la piena responsabilità per tutte le decisioni che abbiamo preso, per questo lascio la SPD in modo che possa avere una nuova partenza" ha dichiarato subito dopo la cocente sconfitta.

Schulz va avanti

La Cdu di Angela Merkel ha dunque mandato a casa una coalizione rosso-verde che ora sembra sempre meno appetibile anche a livello federale. Martin Schulz però va avanti. E stavolta contiene la delusione: "Vinciamo insieme e perdiamo insieme. Adesso dobbiamo capire cosa cambiare a Berlino", ha detto il leader della SPD.