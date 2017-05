La Russia nel Giorno della Vittoria, cielo di Mosca illuminato dai fuochi

MOSCA - Fuochi d'artificio colorano il cielo di Mosca come atto conclusivo della festa per del giorno della Vittoria sulla Germania nazista. Un numero record di persone che hanno aderito all'iniziativa intitolata Reggimento immortale, lanciata diversi anni fa, ma che sono negli ultimi due anni ha acquistato peso e popolarità, grazie a una partecipazione di Vladimir Putin con il ritratto di suo padre. Diventando un appuntamento immancabile per il 9 maggio, giorno della Vittoria sulla Germania nazista.