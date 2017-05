Mosca, la Parata per la vittoria della II Guerra mondiale. Putin celebra i valori della Russia

MOSCA - Grande parata militare a Mosca per celebrare il 72esimo anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica, la II guerra mondiale. In Piazza carri armati leggendari e nuove attrezzature militari. Tradizionalmente, le principali città del paese tengono parate militari e marce solenni. La sfilata sulla Piazza Rossa prevede un cerimoniale molto rigido, ormai rodato. Nonchè il discorso del presidente Vladimir Putin, che riassume i valori del 9 maggio per la Russia.