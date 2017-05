Francia, Merkel: congratulazioni a Macron, speranza per milioni di europei

ROMA - Per la cancelliera tedesca Angela Merkel milioni di europei vedono nel neo-presidente francese Emmanuel Macron una speranza per il loro futuro. «Mi sono molto rallegrata per la grande vittoria di Emmanuel Macron e già ieri telefonicamente mi sono congratulata con lui per questo successo», ha esordito la cancelliera. «Emmanuel Macron è portatore di speranza per milioni di francesi e per molte persone in Germania e in tutta Europa», ha aggiunto. «Ha condotto una campagna coraggiosa, pro-Europa, è favorevole al cosmopolitismo e sostiene fermamente l'economia sociale di mercato», ha sottolineato.