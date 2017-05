Francia, prima uscita ufficiale di Macron con Hollande all'Arco di Trionfo

PARIGI - Prima uscita ufficiale per il nuovo presidente francese, Emmanuel Macron, al fianco del presidente uscente Francois Hollande. Il leader socialista e il giovane leader di En Marche hanno deposto insieme una corona di fiori alla cerimonia all'Arco di Trionfo a Parigi per commemorare l'8 maggio; è il 72esimo anniversario della vittoria contro i nazisti in Europa nella Seconda guerra mondiale.