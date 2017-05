Francia, Macron presidente festeggiato da musica e tricolori alla spianata del Louvre

Ultime notizie

Francia, Trump si congratula con Macron per «l'ampia vittoria». Ma avrebbe preferito Marine? Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è congratulato con Emmanuel Macron per l'ampia vittoria conseguita alle presidenziali francesi. Chissà se, però, avrebbe in cuor suo sperato in una vittoria di Marine Le Pen

Francia, le sei priorità del nuovo presidente Macron Il vincitore del ballottaggio di ieri in Francia, Emmanuel Macron, indosserà gli abiti dell'ottavo Presidente delle Repubblica francese solo tra una settimana, il 13 o il 14 maggio, giorno in cui potrà cominciare a mettere in opera il suo programma

Francia, Putin si congratula con Macron: superiamo le diffidenze reciproche Tra Emmanuel Macron e la Russia di Vladimir Putin non sembra già scorrere buon sangue: non a caso, in campagna elettorale il neo-Presidente ha bandito i media russi dai suoi eventi. Così, il leader del Cremlino invita a superare le diffidenze