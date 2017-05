Ultime notizie

Francia, hacker contro il «candidato banchiere» Macron: voto ad alta tensione La campagna elettorale di Emmanuel Macron si è chiusa con un attacco hacker, di cui ancora si sa poco perché, per via del silenzio elettorale della vigilia del ballottaggio, i media francesi non hanno potuto entrare nel dettaglio di quanto accaduto

Presidenziali francesi, elettori in coda sotto la pioggia in Quebec Centiania di cittadini francesi residenti in Quebec lo stato francofono del Canada, si sono messi in fila sotto una pioggia battente a Montreal per votare al ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen

Tutto quello che c'è da sapere su Marine Le Pen, la donna che vuole riportare la Francia alla sovranità La leader dell'estrema destra francese Marine Le Pen si trova oggi al secondo turno delle presidenziali francesi, come fu, nel 2002, per il padre Jean-Marie, che poi perse contro Jacques Chirac. Chi è e cosa ha fatto la donna che vuole ridare sovranità alla Francia