Francia, i sondaggi sorridono a Macron e lui pensa a una premier donna

PARIGI - Emmanuel Macron vola nei sondaggi. Dopo il dibattito televisivo che ha visto Marine Le Pen decisamente 'battuta' dal suo antagonista, lo scarto tra i due candidati all'Eliseo si accresce secondo i sondaggi e il leader di En Marche! sarebbe saldamente in testa col 62% contro il 38% della leader del Front National. Forte di questi numeri, anche se l'incognita affluenza potrebbe penalizzarlo, Macron ha annunciato di aver già scelto il nome del futuro primo ministro del suo governo in caso di vittoria al ballottaggio.



La scelta

«Si, questa scelta l'ho già fatta 'in petto'» ha detto ai microfoni di radio Europe 1 usando la parola italiana. Macron ha poi specificato di voler dire di aver chiara la sua scelta ma di non averla ancora comunicata all'interessato o all'interessata. «Se eletto - ha aggiunto - lavorerò in modo da poter annunciare la mia squadra di governo entro la fine della settimana prossima».

Il premier una donna?

Secondo indiscrezioni il premier scelto da Macron sarebbe una donna. La sua avversaria Marine Le Pen ha già annunciato che in caso di vittoria nominerà premier l'euroscettico Nicolas Dupont-Aignan. Ma sulla campagna della leader del Front National pesano alcuni passi falsi. Dopo aver insinuato che il suo avversario per l'Eliseo avesse un conto offshore alle Bahamas ha fatto marcia indietro. «Assolutamente no, mi scusi, non abbiamo niente a che fare con questa voce» ha detto la Le Pen in una intervista a Rtl. Il candidato di En Marche! ha comunque sporto denuncia per «falso» e «propagazione di false notizie destinate ad avere un'influenza sul voto».