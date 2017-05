Presidenziali francesi, in un video l'endorsement di Obama a Macron

CHICAGO - Il leader di En Marche! e candidato all'Eliseo, Emmanuel Macron, ha ricevuto un endorsement di grande prestigio, quello dell'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che lo ha annunciato in un video. "Appoggio Emmanuel Macron - ha detto - le elezioni francesi sono d'importanza capitale per l'avvenire della Francia e per i valori a noi cari".

"Il successo della Francia interessa al mondo intero"

Macron andrà al ballottaggio il prossimo 7 maggio contro la leader del front National, Marine Le Pen. "Sono sempre riconoscente dell'amicizia del popolo francese e del lavoro che abbiamo fatto insieme quando ero presidente degli Stati Uniti - ha spiegato Obama - non ho intenzione di impegnarmi in elezioni ora che non mi presenterò più come candidato ma le elezioni francesi sono di importanza capitale per il futuro della Francia e i valori a noi cari perché il successo della Francia interessa al mondo intero".

"Questa elezione è troppo importante"

"Ammiro la campagna che Emmanuel Macron sta conducendo: ha difeso i valori liberali, ha messo avanti a tutto il ruolo importante che la Francia gioca in Europa e nel mondo e si è impegnato per un avvenire migliore per i francesi, ha fatto leva sulle loro speranze e non sulle loro paure. Di recente ho avuto il piacere di parlare con Emmanuel, del suo movimento e della sua visione per l'avvenire della Francia. So che state fronteggiando diverse sfide e voglio che tutti i miei amici in Francia sappiano quanto sono interessato al vostro successo perché questa elezione è troppo importante. Voglio che sappiate che io appoggio Emmanuel Macron per guidarvi nel futuro. En Marche! Vive la France"!