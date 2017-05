Il primo viaggio di Trump presidente: in Italia da Papa Francesco e da Mattarella

ROMA - Donald Trump ha annunciato ufficialmente le tappe del suo primo viaggio internazionale come presidente degli Stati Uniti; alla fine del mese si recherà dapprima in Arabia Saudita, poi in Israele e infine in Vaticano e Roma, per incontrare papa Francesco e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

I temi sul piatto

Con il Capo dello Stato. Trump discuterà di cooperazione multilaterale e di relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e l'Italia, con il pontefice, che lo riceverà Trump mercoledì 24 maggio, alle 8.30 nel Palazzo Apostolico, parlerà della cooperazione tra gli Stati Uniti e le comunità religiose in aree di interesse comune. "La tolleranza è la pietra miliare della pace - ha detto Trump - e per questo sono orgoglioso di fare oggi l'annuncio storico del mio primo viaggio da presidente degli Stati Uniti".

The Donald vs Bergoglio

Il rapporto tra Trump e Papa Bergoglio finora non è stato dei migliori. Al contrario di Trump, che ha firmato due ordini esecutivi per fermare l'arrivo di rifugiati e cittadini di alcuni Paesi islamici e si oppone all'accordo di Parigi sul clima, Papa Francesco è un grande sostenitore delle politiche d'accoglienza ed è a favore della difesa dell'ambiente. "Una persona che pensa solo a fare muri e non ponti, non è cristiana" aveva detto il papa lo scorso anno. Trump, sentitosi tirato in causa, aveva risposto che è "vergognoso" che un leader religioso come lui metta in discussione la fede di un'altra persona, aggiungendo che "se il Vaticano fosse attaccato dall'Isis, il Papa pregherebbe per avere Trump come presidente». Poi aveva corretto il tiro, dicendo che forse al Papa erano state date informazioni sbagliate ma ormai la frittata era fatta. Vedremo cosa accadrà in Vaticano il 24 maggio.

Prima dei summit G7 e Nato

I viaggi di Trump avverranno prima dei summit G7 e Nato, rispettivamente in calendario il 26 e 27 maggio a Taormina in Sicilia e il 25 maggio a Bruxelles in Belgio.