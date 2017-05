Gb, Filippo lascia: a 96 anni il marito della regina Elisabetta si ritira dalla vita pubblica

LONDRA - Il principe Filippo di Edimburgo, marito dalla regina Elisabetta II, si ritirerà il prossimo autunno dalla vita pubblica. È questa la notizia che era stata annunciata nella notte da Buckingham Palace, residenza della regina d'Inghilterra che, nella notte tra il 3 e il 4 maggio, ha convocato tutto il suo staff per un annuncio importante.

96 anni

Per ore si è temuto che la cosa riguardasse un problema di salute della sovrana o del principe consorte, 96 anni a giugno, ma dalla residenza reale sono partiti subito messaggi rassicuranti in tal senso, ribaditi dalla squadra di giornalisti britannici che segue la vicenda della famiglia reale. Solo 24 ore prima dell'annuncio il principe Filippo aveva inaugurato un campo da cricket mentre la Regina ha incontrato la premier Theresa May che le ha comunicato lo scioglimento del Parlamento britannico in vista delle elezioni politiche dell'8 giugno.

L'ipotesi abdicazione sfuma

Per un attimo si è pensato anche a un improbabile annuncio di abdicazione da parte della regina 91enne a favore del figlio Carlo, ma l'ipotesi è apparsa subito poco plausibile agli esperti della Corona, soprattutto in piena Brexit e alla vigilia di nuove elezioni legislative.