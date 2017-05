Francia, Marine Le Pen si difende dalle accuse: non è stato plagio

FRANCIA - Non si tratta di un plagio ma di «una strizzatina d'occhio voluta». Il Front National ha difeso così Marine Le Pen dalle accuse di plagio dopo la scoperta che un passaggio di un suo discorso è stato copiato parola per parola da una dichiarazione di Fillon di poche settimane fa. Anzi, la candidata alle presidenziali del Front National tenta di trasformare una brutta figura in un punto a suo favore, spiegando che grazie a tutto questo scalpore il discorso è stato ascoltato centinaia di volte da ieri e che dimostra la vicinanza con gli elettori di Fillon. Il suo rivale Macron resta ancora il favorito secondo i sondaggi, molto si giocherà anche nel dibattito televisivo in scena fra poche ore che secondo gli analisti potrebbe essere decisivo.