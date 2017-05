Erdogan minaccia l'Europa: se il negoziato non procede la Turchia dirà addio all'Ue

ANKARA - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che la Turchia è pronta a dire "arrivederci" all'Unione europea se non verranno aperti altri capitoli del negoziato per l'adesione. "Non c'è altra opzione che aprire i capitoli che non avete aperto finora. Se li aprite, bene. Se non li aprite, allora arrivederci" ha detto Erdogan dopo essere rientrato ufficialmente nelle fila del suo partito Akp ad Ankara. "La Turchia non è il portiere della Ue" ha aggiunto.