Marine Le Pen su un peschereccio a Graud-du-Roi, nel Gard

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha chiamato a raccolta i suoi fedeli a Caracas e ha accusato l'opposizione di voler trascinare il Paese in un covo di odio e violenza

La candidata del Front national Marine Le Pen è tornata ad attaccare il suo competitor nella corsa all'Eliseo, accusandolo di non conoscere la realtà dei lavoratori perché è abituato agli ambienti dei grandi banchieri d'affari

Nuova uscita della candidata del Front National, Marine Le Pen, che ha effettuato una visita in mare, su un peschereccio, insieme ai pescatori di Graud-du-Roi, nel Gard

I media che criticavano oggi sono silenti, anzi esprimo simpatia per il nuovo corso del presidente Usa. Tacciano tutti i movimenti per i diritti, pacifisti non pervenuti: perfino la Botteri è meno aggressiva