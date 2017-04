Corea del Nord, esercitazione aerea Max Thunder tra Usa e Corea del Sud

SEUL - In un momento di forti tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord, le forze aeree americane e sudcoreane hanno dato il via all'esercitazione congiunta «Max Thunder», che andrà avanti fino al 28 aprile 2017. Si tratta della seconda maggiore esercitazione aerea annuale nella penisola coreana ed è parte del continuo addestramento all'interoperabilità tra le forze aeree di Washington e di Seul anche per verificare la capacità di rispondere a un eventuale attacco nordocoreano. Gli Usa partecipano con circa mille soldati e aerei F-16, AV-8B Harrier a decollo verticale EA-18G Growler per la guerra elettronica. La parte sudcoreana, invece, mette in campo 400 militari e aerei F-15K, F-16, F-5E ed F-4E Phantom II. Tutto questo mentre un'armata americana, guidata dalla portaerei Carl Vinsen, sta navigando verso la penisola coreana dove arriverà a fine aprile.