Corea del Nord, Pence: Pechino deve esercitare pressioni su Pyongyang

SIDNEY - Il vicepresidente statunitense Mike Pence e il primo ministro australiano Malcolm Turnbull, nel corso della visita ufficiale di tre giorni del numero due della Casa bianca a Sydney, hanno sollecitato la Cina a esercitare maggiori pressioni sulla Corea del Nord. «Non c'è bisogno di sottolineare che la Cina ha l'opportunità, e a nostro avviso la responsabilità, di esercitare pressioni sulla Corea del Nord per bloccare la rotta sconsiderata e pericolosa che ha intrapreso" ha detto Turnbull.

Portaerei Usa presto nel mar del Giappone

A proposito della squadra navale guidata dalla portaerei statunitense «Carl Vinson», Pence ha reso noto che sarà nelle acque del Mar del Giappone entro pochi giorni. L'ammiraglia è scortata da due cacciatorpedinieri lanciamissili e da un incrociatore lanciamissili. Pence ha inviato un ulteriore avvertimento a Pyongyang: «Su una cosa tutte le nazioni, e in particolare la Corea del Nord, non devono farsi illusioni e cioè che gli Stati Uniti hanno i mezzi, gli uomini e gli schieramenti in questa regione del mondo per garantire la sicurezza dei loro interessi e di quella dei loro alleati».