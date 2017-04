Canada, a Ottawa si manifesta per la cannabis libera a scopo ricreativo

OTTAWA - Il Canada si appresta a legalizzare il consumo e la vendita della marijuana a scopo ricreativo. E per sostenere l'iniziativa legislativa promessa dal primo ministro Justin Trudeau, centinaia di canadesi si sono dati appuntamento davanti al parlamento per una manifestazione molto particolare. Con spinelli, pipe, cilum e bong da cui si alzavano profumate colonne di fumo, i canadesi hanno chiesto ai parlamentari di portare avanti il progetto di legge che potrebbe entrare in vigore già nel luglio del 2018.