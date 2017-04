Usa-Russia, Trump: incontro con Mosca meglio del previsto

WASHINGTON - L'incontro fra il segretario di Stato americano Tillerson e il ministro degli Esteri e il presidente russo è andato meglio del previsto, e sarebbe «meraviglioso» trovare un dialogo con la Russia. Così Donald Trump ha commentato l'incontro fra Stati Uniti e Mosca, a margine dei colloqui col segretario geenrale della Nato Jens Stoltenberg, ricevuto alla Casa Bianca. «Sarebbe meraviglioso se la Nato e il nostro paese potessero andare d'accordo con la Russia, attualmente non è così, siamo al livello più basso dei rapporti con la Russia», ha detto Trump che solo poche ore prima, parlando di Assad, grande alleato di Mosca, lo aveva definito un «macellaio». «Sarebbe fantastico se ci intendessimo con Putin e con la Russia. Questo può accadere come può non accadere affatto».