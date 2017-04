Svezia, l'omaggio commosso alle vittime dell'attentato

STOCCOLMA - Sconvolta dalla brutalità, la Svezia ha osservato a mezzogiorno un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato di venerdì a Stoccolma, perpetrato da un uzbeco di sospette simpatie jihadiste che alla guida di un camion si è lanciato sulla folla lungo la principale strada pedonale della capitale svedese, uccidendo quattro persone e ferendone 15. La famiglia reale, quasi al gran completo, il Primo ministro Stefan Lofven e diversi diplomatici stranieri partecipano alla stessa ora ad una cerimonia nel parco del municipio della capitale svedese. Altre cerimonie in altre zone del Paese. Domenica decine di migliaia di persone avevano partecipato a Stoccolma ad una marcia per l'amore contro il terrorismo.