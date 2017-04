Roma, - Il Centro Pompidou, a Parigi, riapre dopo 12 giorni di sciopero del personale. Al centro delle proteste l'accordo sulle modifiche dello statuto dei lavoratori.

"Non sapevamo che ci fosse uno sciopero - dicono questi turisti giapponesi - abbiamo visto su Google Map che apriva regolarmente e siamo venuti. Che potevamo fare?"

"Comprendo la situazione, tornerò a Parigi e tornerò a vederlo - sottolinea questo turista -. Se ci sarà bisogno di un aumento del prezzo, in linea con il costo della vita, beh lo capiamo. Penso che tutti lo capiscano".

"Questo dà una immagine cattiva della Francia - dice questa abitante di Parigi - come dire che basta poco in Francia per fare uno sciopero".