Il presunto video dell'attacco Usa in Siria, girato dai ribelli

Roma, - Questo filmato, diffuso su diversi siti arabofoni, sarebbe stato girato dai ribelli siriani e riprenderebbe l'impatto dei missili statunitensi nel raid della notte fra il 6 e il 7 aprile in Siria. Sullo sfondo si sente il grido "Allah Akhbar". Sul suo sito online la tv satellitare iraniana in lingua araba al Alam scrive: "Ecco il filmato che mostra i primi momenti dell'aggressione americana sulla base aerea di al Shayrat, che ha causato nella notte morti e feriti. Il governatore di Homs ha dichiarato che le operazioni per domare il fuoco e evacuare i militari sono tutt'ora in corso".