India, bhatura record a New Dehli: 147 centimetri di diametro

New Dehli - Una bhatura gigante da record, tipico pane indiano fritto simile a una focaccia, è stata preparata a New Dehli, in India da un gruppo di chef locali. Una volta pronto, il "focaccione" misurava 1 metro e 47 centimentri di diametro e gli autori sperano possa essere omologato come la "bhatura più grande del mondo" dal Limca book of record, una pubblicazione indiana che documenta i record mondiali umani e naturali.