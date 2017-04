Svezia, camion contro la folla a Stoccolma: diversi morti

STOCCOLMA - Paura nella capitale svedese Stoccolma, dove un camion è stato lanciato contro la folla su una strada pedonale molto frequentata, nel centro della città, verso le 15 del 7 aprile 2017. La polizia ha confermato che ci sono diversi morti e numerosi feriti. Secondo i servizi di sicurezza svedesi potrebbe trattarsi di un attacco di natura terroristica. Le forze speciali sono immediatamente accorse sul posto, tutta la zona è stata isolata e alcuni elicotteri si sono levati in volo per sorvolare il luogo dell'accaduto. La televisione svedese ha riferito anche di colpi d'arma da fuoco in altre zone della città. Alcune auto della polizia con gli altoparlanti hanno avvisato la popolazione di una minaccia terroristica. Secondo i media svedesi il camion stava effettuando una consegna quando sarebbe stato dirottato.