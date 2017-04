Siria, Le Pen fuori dal coro: Usa imparino dagli errori del passato

ROMA - E' una delle poche voci internazionali a schierarsi contro l'attacco americano in Siria. La leader dell'estrema destra francese, Marine Le Pen, ha invitato gli americani a «imparare dagli errori dal passato». «Penso che non sia troppo domandare di attendere le conclusioni dell'inchiesta internazionale prima di agire», ha detto Le Pen a margine di un impegno della campagna elettorale. «Abbiamo una certa esperienza in materia - ha aggiunto - e gli americani dovrebbero imparare la lezione dal passato. Sono intervenuti in Iraq. Sono intervenuti, con noi d'altra parte, in Libia. Il minimo che possiamo dire è che il modo in cui sono avvenuti gli interventi non ha portato la sicurezza al popolo, non ha portato la soluzione dei conflitti, ma ha creato caos e quindi cerchiamo di non commettere gli stessi errori».