Usa, l'astronauta John Glenn sepolto con gli onori militari

Arlington - Una pioggia scrosciante ha fatto da cornice alla toccante cerimonia di sepoltura, con gli onori militari, nel National Cemetery di Arlington, in Virginia (Usa), dell'astronauta americano John Glenn, morto l'8 dicembre 2016 a Columbus, in Ohio, a 95 anni.

John Glenn, ex pilota collaudatore dei Marines, nel 1962 è stato il primo americano ad andare in orbita, con la missione Mercury 6, rimanendo nello Spazio per 4 ore e 55 minuti; prima di lui Alan Shepard era stato il primo americano nello Spazio, ma con un volo suborbitale. Glenn tornò nello Spazio, a 77 anni, a bordo dello Space Shuttle Discovery, con la missione Sts-95.

Nel 1964, dopo aver lasciato la Nasa, è diventato senatore del partito democratico, mantenendo la carica fino al 1992.