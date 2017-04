Bill Gates 'disturba' Federer, video-lancio di Match for Africa

Roma, - "Let's go Roger", grida il disturbatore Bill Gates, unico spettatore sugli spalti. "Silenzio per favore, grazie, sto cercando di giocare a tennis", replica apparentemente stizzito il campione svizzero Federer. Inizia così il simpatico video promozionale pubblicato sul canale youtube del magnate di Microsoft per lanciare la quarta edizione di "The match for Africa", il 29 aprile alla Key Arena di Seattle.

L'incontro di tennis organizzato dalla Fondazione Federer vedrà il campione svizzero, affiancato da Gates, sfidare il tennista statunitense John Isner per raccogliere fondi per aiutare i bambini africani svantaggiati a praticare sport.