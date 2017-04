Il principe Harry: "Seguo mia madre e combatto le mine antiuomo"

Roma, - Il principe Harry impegnato nel proseguire l'attività della madre Lady Diana contro le mine antiuomo. Il reale d'Inghilterra ha partecipato a Londra al convegno promosso dal Programma "Landmine Free World 2025", per liberare il mondo da questi terribili ordigni.

"Vent'anni fa, negli ultimi mesi della sua vita, mia madre ha promosso campagne per porre all'attenzione l'orribile impatto che hanno le mine anti-persone. Ha visitato alcune aree colpite, come Huambo in Angola e Travnik in Bosnia. Ha compreso come la gente viva nella paura costante nel percorrere un passo, come se fosse l'ultimo".