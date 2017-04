May senza velo a Riad, una sfida? Prima di lei Merkel e Pinotti

Milano - I siti di tutto il mondo stanno elogiando la decisione della premier britannica May di presentarsi a capo scoperto durante la visita ufficiale in Arabia Saudita, sulla scia di quanto scritto dai quotidiani del Regno Unito che esaltano il coraggio della loro premier. In realtà tutta questa attenzione sul suo capo scoperto è ingiustificata: May non è la prima donna a presentarsi senza velo dai dignitari di Riad.

Anzi, negli anni moltissime leader del mondo occidentale si sono presentate senza velo, visto che non c'è alcun protocollo saudita che lo imponga alle rappresentanti politiche o di Stato straniere. Prima di lei per esempio hanno visitato l'Arabia Saudita a capo scoperto la cancelliera tedesca Angela Merkel, la ex first lady Michelle Obama, la democratica Hillary Clinton e la ministra della Difesa italiana Roberta Pinotti.