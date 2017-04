Siria, Mogherini: serve forte spinta a colloqui di pace

BRUXELLES - L'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e la sicurezza, Federica Mogherini, ha chiesto di dare una forte spinta ai colloqui di pace sulla Siria a Ginevra. Un appello che arriva a poche ore dall'attacco chimico nel nord ovest del Paese che rischia di mettere la parola fine agli sforzi diplomatici. "Dobbiamo unire la comunità internazionale attorno a questi negoziati e dare loro una spinta perché solo le parti siriane in causa possono trovare un accordo per una soluzione politica e far finire questa guerra", ha commentato il capo della diplomazia europea arrivando a una conferenza internazionale sul futuro della Siria a Bruxelles.