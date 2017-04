Esplosioni nella metro di San Pietroburgo, le prime immagini

ROMA - Sarebbe di almeno 10 morti il bilancio delle esplosioni nella metropolitana di San Pietroburgo, nel giorno in cui in città si trova il leader del Cremlino Vladimir Putin per un forum sui media. Un'esplosione si sarebbe verificata in un vagone tra le stazioni di Sennaja Ploshad e Tchnologicheskij institut, secondo l'agenzia Ria Novosti i feriti sarebbero decine. Le prime immagini che girano su Twitter girate con i cellulari mostrano i vagoni con le porte completamente distrutte, fumo e gente che fugge via.