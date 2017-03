Marine Le Pen a Mosca, l'incontro a sorpresa con Putin

ROMA - Vladimir Putin ha ricevuto, a sorpresa, la candidata dell'estrema destra alle presidenziali francesi di aprile Marine Le Pen. Il presidente russo, durante l'incontro non annunciato, ha sottolineato l'importanza di «riconoscere la realtà del pericolo del terrorismo e di unire le forze nel combatterlo». Per Marine Le Pen, Putin rappresenta un nuovo mondo: «Penso che rappresenti una nuova visione. Negli ultimi anni è emerso un mondo nuovo: il mondo di Vladimir Putin, il mondo di Donald Trump negli Stati Uniti e il mondo di Modi in India». In mattinata Le Pen ha incontrato il presidente della Duma, la camera bassa del parlamento, Vjaceslav Volodin. La trasferta moscovita della leader del Front National, annunciata all'ultimo momento, ha suscitato perplessità in patria, sulla scia delle polemiche per le accuse di ingerenze russe nelle elezioni americane.