Terremoto, Tajani a Norcia promette 2 mld dalla Ue

ROMA - "Oggi abbiamo dimostrato convocando un'importante riunione dei vertici del Parlamento europeo a Norcia, che l'Europa vuole essere vicina a Norcia e alle città colpite dal terremoto». Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a Norcia per l'incontro con i governatori delle regioni colpite dal sisma, i capigruppo degli schieramenti dell'Europarlamento, i vicepresidenti e il commissario straordinario per la Ricostruzione Vasco Errani. Tajani ha detto che, "per quanto riguarda gli aiuti concreti, credo che dall'Ue arriveranno più o meno 2 miliardi di euro dal fondo di solidarietà e dalla possibilità di usare i fondi regionali in modo diverso, una parte importante anche senza necessità di cofinanziamento. Poi, in aggiunta, si potranno usare diversamente anche i fondi destinati all'agricoltura".