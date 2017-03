Ad Anversa auto si lancia sulla folla, strage sfiorata. Scatta l'effetto emulazione

ANVERSA - A sole 24 ore dall'attentato di Londra, un attacco molto simile è stato tentato anche in Belgio ad Anversa. Un uomo si è lanciato con la macchina sulla folla in una zona trafficata del centro tentando di investire le persone. Nessuno è rimasto ferito e l'uomo è stato arrestato. Come confermato dal capo della polizia di Anversa, si tratta di un francese di 39 anni, identificato come Mohamed R. All'interno del bagagliaio della sua auto sono state trovate armi da taglio e un fucile.